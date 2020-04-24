الامارات | «أم هارون» اليهودية يثير الجدل.. حياة الفهد: فلسطين قضيتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن «أم هارون» اليهودية يثير الجدل.. حياة الفهد: فلسطين قضيتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل الجمهور العربي بكثير من الجدل والترقب السياسي، مسلسل «أم هارون»، الذي يحكي قصة أسرة يهودية كانت تعيش في الكويت في الاربعينات. انعكس هذا الترقب سجالات واسعة على منتديات وصفحات التواصل الاجتماعي العربية، ودافعت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد عن مشاركتها في العمل الفني المثير للجدل، قائلة: «فلسطين قضيتنا الاساسية، وقضية الكويت الاساسية»، فيما دخل الناطق باسم الجيش الاسرائيلي كطرف في السجال بهجومه على ناقدي المسلسل ووصفهم بانهم «مفسدون» ومن «أنصار نظرية المؤامرة».

يدور المسلسل الذي يعرض على «إم.بي.سي» خلال شهر رمضان الكريم، والذي تغير اسمه من «أم شاؤول» الى «أم هارون»، حول امرأة يهودية عاشت في الكويت في اربعينات القرن الماضي، وتتعرض لعقبات تحيط بحياتها بسبب ديانتها.

ولم يفصح منتجو المسلسل، الذي كتب قصته علي ومحمد شمس، وأخرجه محمد جمال العدل عن تفاصيل أكثر للخط الدرامي الذي يسير عليه المسلسل، لكن اصواتاً كويتية ومن اقطار عربية أخرى انتقدت الفكرة، وشهد الفضاء الالكتروني معارك بين مؤيدين ومعارضين، وقال الصحافي سعيد السعدي مستهجناً: «ما الرسالة التي يريد أن يوصلها؟ صحيح هناك فرق بين الديانة اليهودية والصهيونية، لكن هذا الفرق ليس واضحاً للعوام، أظنه مقدمة لتطبيع ثقافي وزرع فكر في العقل الباطن»، وعنونت صحيفة «الحياة الجديدة» الفلسطينية «حياة الفهد خسرت العرب وكسبت الاسرائيليين».

في المقابل، امتدحت الاعلامية مي العيدان المسلسل على حسابها على «تويتر»، قائلة: «البرومو الرسمي لمسلسل أم هارون لسيدة الشاشة الخليجية حياة الفهد. الاخراج كبير جداً، والفنانون مجتهدون، وموضوع المسلسل فريد ويتطرق لأول مرة ليهود الخليج».

Advertisements

وقالت الفنانة حياة الفهد، في لقاء تلفزيوني مع الاعلامي خالد الراشد، رداً على انتقادات وجهت اليها: «أعداء النجاح اطلقوا شائعات انه تم ايقاف مسلسل (أم هارون)، وهذا غير صحيح، كما ان تلفزيون الكويت ووزارة الاعلام الكويتية لاعلاقة لهم به». وتابعت الفهد «المسلسل يتكلم عن اليهود، وهؤلاء كانوا موجودين في كل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع أن ننكره».

واستطردت «الكويت بها ديانات عدة، والصهاينة لما عملوا وبدعوا في العرب، الكل تعاضد مع العرب ومع الفلسطينيين، ومازالت فلسطين قضيتنا الاساسية، قضية الكويت الأساسية».

على صعيد مقابل كتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه على «تويتر»: «مسلسل أم هارون لم يعرض بعد، لكنه اثار ضجة اعلامية واسعة، ولذلك أثار اهتمامي. أعجبتني تصريحات حياة الفهد، وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة لانتقادات اصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون الى كلمة تطبيع كسبّة، ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي تعرض في رمضان».

Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand