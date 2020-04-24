الامارات | مادونا تتبرّع لسجناء بـ 100 ألف كمّامة لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تتبرّع لسجناء بـ 100 ألف كمّامة لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن مؤسسة خيرية تابعة للنجمة الأميركية، مادونا، تبرّعت بعدد 100 ألف كمامة طبية للسجناء، لمساعدتهم في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» المعني بأخبار المشاهير، بأن مؤسسة «راي أوف لايت» التابعة لنجمة البوب (‏‏61 عاماً)‏‏، تعاونت لتوفير الأقنعة الطبية، أملاً في أن يساعد ذلك على إبطاء انتشار الفيروس بين السجناء. وكتبت على موقع «إنستغرام»: «علينا أن نحمي السجناء.. الأرواح أصبحت على المحك».

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