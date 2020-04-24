شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مسلسلاً على شاشتي «دبي» و«سما» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواعيد بث مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك، تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي، وذلك على شاشتي تلفزيون دبي، وسما دبي، وفي ما يلي أهم هذه الأعمال:
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 12 مسلسلاً على شاشتي «دبي» و«سما» في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.