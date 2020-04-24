الامارات | 12 مسلسلاً على شاشتي «دبي» و«سما» في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مسلسلاً على شاشتي «دبي» و«سما» في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواعيد بث مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية والكوميدية الخاصة بشهر رمضان المبارك، تجمع بين المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي، وذلك على شاشتي تلفزيون دبي، وسما دبي، وفي ما يلي أهم هذه الأعمال:

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