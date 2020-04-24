شيريهان تفاجئ جمهورها بهذه الإطلالة عبر "إنستجرام"

نشر المصور الفوتوغرافى كريم نور، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، للفنانة شيريهان .

وصدمت الصورة كثيرا من متابعى الفنانة شيريهان معلقين على الصورة: "مش ممكن جمالها.. ولا كأنها عندها 20 سنة.. احلى شيرى".

وظهرت الفنانة شيريهان بإطلالة شبابية انيقة مرتدية، بنطلون جينز ازرق، وقميصا باللون الابيض، ونسقت مع هذه الاطلالة تونك باللون الرمادي.

وتتميز إطلالات شريهان بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، و تجمع بين الأناقة و الرقى أيضا، كما تحرص على تنسيق المجوهرات التى تزيد من فخامة إطلالتها.

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وتفضل شريهان أيضا اختيار تسريحات الشعر وصيحات الماكياج التى تبرز جمال ملامحها و وجهها الجذاب.

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