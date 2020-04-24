أول صورة لـ علي ربيع برفقة زوجته وابنتهما

بعد خلافات استمرت أكثر من عام بين الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر وزوجته أدت إلى الطلاق نشرت زوجة على ربيع، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زوجة على ربيع، برفقته مع ابنتهما لتهنئ الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم وهو ما علق عليه بعض المتابعين: مبروك رجوعك انتى وعلى.. ربنا يخليكو لبعض".

ولا تتكلف زوجة علي ربيع فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وألوان الصبغات التي تتناسب مع لون بشرتها، فيما تفضل استخدام صيحات الماكياج التى تبرز جمال ملامحها.

وظهرت خلافات على ربيع وزوجته على السوشيال ميديا بعد فترة زواج لم تستمر كثيرا، ونشرت زوجة على ربيع عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، تعرضها للظلم، وأن والدة ربيع هي من أمرته بطردها وابنته من منزل الزوجية وسخرت من زوجها.

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