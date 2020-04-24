شاركت الفنانة دارين حداد صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، لتهنئة الجمهور بحلول شهر رمضان الكريم. وتألقت دارين حداد بإطلالة جذابة وانيقة خطفت بها الانظار، مرتدية بلوزة باللون الأحمر الناري بقماش الحرير. وخطفت الأنظار باللمسات الجمالية الجريئة، فاستخدمت اللونين الاسود والأحمر في الشفاه وفوق العين، لتبدو بشكل جمالي مختلف. واعتمدت على تسريحة شعر جديدة فظهرت بخصلات الشعر المجعدة بطريقة مختلفة عن المألوف. Advertisements قد يهمك أيضا: أزياء محجبات باللون الأحمر لإطلالة مميزة اللون الأحمر البرتقالي موضة هذا الموسم لمحبي الألوان الزاهية

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كانت هذه تفاصيل خبر دارين حداد تشارك جمهورها بصورة جديدة بـ الأحمر الناري عبر "انستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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