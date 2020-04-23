هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة بعباءة مطرزة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هند صبرى، بإطلالة محتشمة مرتدية عباءة باللون النبيتى الغامق المطرز باللون الذهبى وهو ما جعل إطلالتها انيقة ومميزة ومحتشمة خطفت من خلالها الانظار.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبرى فى الماكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة من الآيشادو والماسكارا السوداء التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما أختارت أت تترك شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة التى تتناسب مع ظهورها.
ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة الكلاسيكية البسيطة.
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