"اتكلم تسعيناتي".. هاشتاج يكسر ملل "كورونا" بالنوستالجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قاربنا الشهر الكامل من الحظر في المنزل، وعدم القدرة على الخروج ولقاء الأصدقاء والأهل والأحباب، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

لم يبقى أمام الجميع سوى الانترنت، لاستكمال العمل، وكسر الملل، والتواصل مع الأصدقاء، البعض بدأ في إطلاق هاشتاجات للعب والحديث عن موضوع ما، بهدف المشاركة وكسر الملل الزائد.

"اعمل نفسك في التسعينات"، كان أحد الهاشتاجات التي انطلقت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتذكير الناس بأحداث التسعينات، وأبرز المواقف التي مرت عليهم، وكذلك الاعلانات.

وشارك عدد كبير من مستخدمي فيس بوك في الهاشتاج، بذكرياتهم مع التسعينات نرصدها لكم في الألبوم بالأعلى: