بعد كم ثانية يقضي مطهّر اليدين على كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكّدت تجارب قدرة نوعي مطهّر اليدين اللذين أوصت بهما منظمة الصحة العالمية على تثبيط نشاط فيروس كورونا المستجد وإيقاف نشاطه. وأظهرت التجارب التي أجريت في ألمانيا أنه بعد تعرّض الفيروس للمطهّر بـ 30 ثانية لم يعد قادراً على مهاجمة الخلايا البشرية.
وبحسب التجارب التي أجريت في جامعة بوخوم بألمانيا، ينبغي أن يحتوي المطهّر على نسبة 60 بالمائة من الكحول على الأقل، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".
وتضمنت توصيات منظمة الصحة العالمية استخدام نوعيتين من المطهّر، الأول: يحتوي على الإيثانول بنسبة 80 بالمائة، والثاني: يحتوي على الأيزوبروبانول بنسبة 75 بالمائة. وتتضمن المكونات في كلا التركيبتين: الجلسرين بنسبة 1.45 بالمائة، وبيروكسيد الهيدروجين بنسبة 0.125 بالمائة.
وبدلاً من مطهّر اليدين يمكن استخدام الكحول المطهّر المستعمل في المستشفيات، والذي تبلغ نسبته 70 بالمائة، لكنه يؤدي إلى جفاف بشرة اليدين مع كثرة الاستعمال.
ومع اتجاه دول عدة إلى تخفيف إجراءات العزل وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجياً ينبغي استخدام مطهر اليدين أو غسلهما بالماء والصابون باستمرار قبل لمس الوجه.
وتشدد توصيات الوقاية على اتباع توصيات التباعد لمسافة مترين، وارتداء الكمّامات في بعض أماكن الخدمات، وغسل أو تطهير اليدين باستمرار سواء باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية، او مطهّر اليدين الذين يحتوي على نسبة 70 بالمائة من الكحول أو ما لا يقل عن 60 بالمائة، علماً بأن المطهّر يحقق مفعوله بعد استخدامه بـ 30 ثانية.
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