بالكمامة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: كل عام وأنتي أول أفكاري

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، إذ نشرت صورتهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "نانسي" برفقة ابنتها "إيلا" وهي ترتدي الكمامة الطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأمامهما قالب من الحلوى.

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وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "كل عيد وأنت قمري.. كل عيد وأنتي أول أفكاري.. كل عيد وأنتي مصدر سعادتي.. كل عيد وأنتي أجمل أعيادي".

ويذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تقدم أغنية "العمر"، وهو التتر الغنائي لمسلسل "سكر زيادة" في رمضان، وهو من بطولة سميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر.