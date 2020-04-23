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احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتها "إيلا"، إذ نشرت صورتهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت "نانسي" برفقة ابنتها "إيلا" وهي ترتدي الكمامة الطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأمامهما قالب من الحلوى.
وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "كل عيد وأنت قمري.. كل عيد وأنتي أول أفكاري.. كل عيد وأنتي مصدر سعادتي.. كل عيد وأنتي أجمل أعيادي".
ويذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تقدم أغنية "العمر"، وهو التتر الغنائي لمسلسل "سكر زيادة" في رمضان، وهو من بطولة سميحة أيوب ونبيلة عبيد وهالة فاخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالكمامة.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: كل عام وأنتي أول أفكاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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