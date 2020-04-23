هل يقع الطلاق في نهار رمضان أو خلال حظر التجول؟ أمين الفتوى يجيب

بحلول شهر رمضان، تتجدد التساؤلات حول الأحكام الشرعية التي تضع ضوابط محددة للتعامل بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة، منها الانفصال، ومدى صحة وقوع الطلاق في نهار رمضان، بالتزامن مع فرض حظر تجول جرئي، بداية من الساعة الـ9 مساءا حتى الـ6 صباحا.

وبدوره، قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا طلق المرء زوجته عن وعي وقصد في نهار رمضان، فالطلاق يقع صحيحًا ويترتب عليه كافة التصرفات الشرعية الموجبة في تلك الحالة.

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وأضاف "عثمان"، في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لـ"الإفتاء"، أنه إذا كان الزوج لا يعلم وألقى الكلمة دون وعي وعلم، ولا يقصد بها مقصد الطلاق والانفصال شرعًا عن زوجته، فيجب عليه مراجعة نفسه والرجوع إلى دار الإفتاء لاستبيان وقوع الطلاق من عندمه.

وأشار أمين لجنة الفتوى، إلى اعتقاد البعض مجموعة مفاهيم مغلوطة حول مسألة الطلاق وأنه لا يقع في شهر رمضان، لكن الأصل هو أنه لا يوجد نص صحيح يحرمه خلال الشهر المبارك، لكن الكثير يفضل تأخير وقوعه حتى انتهاء الشهر الكريم، لما له من بركة وفضل على العالمين.