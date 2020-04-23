10 لحظات لا تنسى في تاريخ أشهر عروض الأزياء.. تعرّفي عليها!

مع توقف عروض الأزياء وأسابيع الموضة والعروض الافتتاحية للأفلام والمسلسلات، تعاني صناعة الموضة من الركود حيث اضطر صناع الأزياء إلى وقف نشاطاتهم لكن في المقابل أصبحوا أكثر حضورا على شبكات التواصل الاجتماعي وفي انتظار عودة سير الأمور إلى طبيعتها.

إلى أن يتحقق ذلك، نعود بكنّ هنا إلى الوراء للتعرف على بعض أكثر الإبداعات واللحظات الحالمة في تاريخ الأزياء الراقية.

مجموعة ديور

فما تزال مجموعة ديور لربيع 2004 للمصمم جون جاليانو أحد أكثر مجموعاته شهرة حتى الآن وهي مستوحاة من رحلاته إلى مصر، فقد اشتملت على شالات من الفرو بطبعة الفهد وحواف سفلية على شكل زهرة اللوتس وأثواب بصور ظلية على شكل الأهرام والعديد من القطع ذات الطراز المصري مثل قناع أنوبيس وتيجان نفرتيتي.

إيلي صعب

إيلي صعب نقل المتفرجين إلى غابة حديثة خلال عرض مجموعته لربيع وصيف 2015، وذلك باستخدام طفولته كمصدر إلهام، حيث أتت القطع بنضارة وصور ظلية غير متوقعة وغنية بطبعات الأزهار وهي مستوحاة من زهور التوليب المفضلة لدى والدته.

المنزل الإيطالي

كما احتفل المنزل الإيطالي بذكرى تأسيسه التسعين من خلال سير العارضات على نافورة تريفي المغطاة بالزجاج لعرض الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2017، وإظهارًا لمدى إخلاصهم لمدينتهم، تبرعت فندي بمبلغ كبير من أجل الحفاظ على النافورة، مما جعلها مكانًا مثاليًا لعرض الذكرى السنوية.

جياني فيرساتشي

وقبل تسعة أيام فقط من إطلاق النار على جياني فيرساتشي خارج قصره في ميامي، تضمن عرضه لأزياء الهوت كوتور لخريف 1997 في فندق ريتز مجموعة كبيرة من عارضات الأزياء الشهيرات مثل نعومي كامبل وأمبر فاليتا في سلسلة من فساتين البودي كون الضيقة وهو العرض الذي أثار إعجاب محبيه، لكن لسوء الحظ كان آخر عرض له.

طائرة خاصة

استقل الحاضرون "Air Chanel" - طائرة نفاثة خاصة تم تصميمها خصيصا لعرض مجموعة شانيل لربيع وصيف 2012.

راف سيمونز

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وفي مساحة استثنائية مبطنة بالمرايا، قدم المصمم راف سيمونز عرضًا أكثر روعة وحيوية من عروض ديور العادية، وذلك لربيع وصيف 2015، مستوحى من النجم الأيقوني ديفيد باوي، وقد حصدت أحذية البوت التي تم عرضها نجاحا باهرا.

كريستوبال بالينسياغا

وفي خمسينيات القرن الماضي، بدأ المصمم الإسباني كريستوبال بالينسياغا بإنشاء قطع أزياء بصور ظلية جديدة ومبتكرة من فساتين البالون والأكياس بإضافة المزيد من الحجم إلى الفساتين الاعتيادية، وقد صدم العالم بمثل هذه الصور الظلية الفضفاضة، وابتكر كريستوبال أزياء أساسية وأساليب التي لا تزال حية حتى اليوم.

فان هاربن

مجموعة مستوحاة من التمثيل المرئي لموجات الأصوات cymatics، قدمتها فان هاربن مجموعة تجمع بين تصميم الأزياء والتكنولوجيا في أحد أكثر عروض الأزياء الراقية التي لا تنسى حتى الآن من حيث الحرفية الدقيقة والحس الإبداعي.

أودري هيبورن

كما تألقت الممثلة الشهيرة أودري هيبورن في عدد لا يحصى من الأفلام بالعديد من الإطلالات الأيقونية، وأغلب هذه القطع الخالدة صممت خصيصًا لها من قبل صديقها المقرب هوبير دي جيفنشي، مثل الفستان الأسود والأبيض في "Sabrina" إلى الفستان الأسود القصير في فيلم "Breakfast at Tiffany's".

كريستيان ديور

وفي فبراير 1947، أطلق كريستيان ديور أول مجموعة أزياء له، تميزت بخصر صغير مقلوب وتنورات كاملة، ومن أكثر القطع شهرة في مجموعته بدلة "البار"، وقد أعادت المجموعة حس الأنوثة إلى الموضة كما أحيت فن الأزياء الراقية في فرنسا.

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