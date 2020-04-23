قبل ساعات على قدومه.. ما أفضل العبادات للنساء في رمضان؟

ساعات معدودة تفصلنا عن أول ليلة في شهر رمضان، مصحوبة بإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تسببت بدورها في عدم إقامة صلاة التراويح واستمرار غلق المساجد، وسط تساؤلات عن العبادات المستحبة للمرأة خلال الشهر الفضيل خلال مكوثها في المنزل.

يسري عزام: الدعاء أحد طرق التقرب إلى الله

بدوره، قال يسري عزام، الأزهري والإمام بوزارة الأوقاف، لـ"هن"، إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، لذلك يمكنها صلاة التراويح داخل غرفتها، وتؤدى بين صلاة العشاء وأذان الفجر في جماعة أو دونها.

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وأشار إلى إن الدعاء أحد طرق التقرب إلى الله وعبادته والامتثال لأوامره، مستشهدًا بالآية رقم 186 من سورة البقرة: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون"، ولحديث الرسول "الدعاء هو العبادة"، كما قال النبي صلي الله عليه وسلم: "ليس شيءٌ أكرم على الله - عز وجل - من الدعاء"، موضحًا أن الرسول كان يكثر من دعاء "اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار".

ودعا "الأزهري"، إلى التقرب من الله بالعبادات من تلاوة القرآن والتسبيح والاستغفار، فضلًا عن قيام الليل في المنزل.

الأزهر: صلاة تراويح رمضان في المنازل بسبب كورونا

يشار إلى أن الدكتور أسامة الحديدي،‏ ‏مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد خلال حديثه لـ"الوطن"، على أداء صلاة التراويح في المنازل، خاصّة مع استمرار غلق المساجد، بعد قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بوقف الجماعات والجمعة، مضيفا: "إذا كانت صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة وصلاة الجمعة تُصلى في البيوت في ظل انتشار وباء كورونا، فمن باب أولى أن تُصلى السنّة في المنازل".