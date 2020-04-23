هيفاء وهبي تكشف عن تأثير الحجر المنزلي على وزنها: "أنا تخنت" (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، عن اكتسابها المزيد من الوزن خلال فترة جلوسها في الحجر المنزلي، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "هيفاء" ذلك خلال حديثها مع برنامج "منا وجر" المذاع على فضائية "إم تي في لبنان" من خلال مداخلتها عبر برنامج "سكايب"، إذ قالت أنها لم تغادر منزلها منذ 11 مارس، ما أدي إلى زيادة وزنها.

وظهرت "هيفاء" وهي مرتدية البيجاما من داخل منزلها: "ياريت أزداد جمالًا، لكني أزداد في أمور أخرى، أزداد في الوزن".

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وعبرت هيفاء عن خروجها للشارع فور انتهاء حظر التجوال المفروض في لبنان: "ستهاجر إلى الشارع فور انتهاء حظر التجوال" بحسب وصفها.

وتابعت هيفاء وهبي إنه نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، تم تأجيل تصوير مسلسلها التلفزيوني "أسود فاتح" وهو ما رأته بالأفضل، إذ إن التسرع في التصوير ربما يؤثر على جودة العمل بحسب وصفها.