بالموز والفراولة.. وصفات طبيعية فعالة لتبييض الأسنان

تنظيف الأسنان مرتين يوميا على الأقل باستخدام معجون الأسنان والفرشاة، بالإضافة إلى التخلص من بواقي الأطعمة باستخدام خيط الأسنان، تعتبر طرق فعالة جدا في المحافظة على الأسنان صحية.

ولكن يريد البعض المزيد، مثل التبييض، وهناك حيل فعالة جدا من الطبيعة للحصول على أسنان ناصعة البياض دون الحاجة للذهاب لطبيب الأسنان، بحسب "دويتش فيلة".

تبييض الأسنان بالموز

يعتبر الموز وسيلة مضمونة للعناية بالأسنان، لأنه غنيا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، ما يجعل الأسنان أكثر بياضا.

تتركز تلك المواد في قشر الموز، لذلك يمكنك فرك الأسنان بالطبقة الداخلية من قشر الموز وتركها حوالي 10 دقائق حتى تعمل المعادن، ثم تغسل الأسنان بالمعجون والفرشاة.

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تبييض الأسنان بالفراولة

تلعب الفراولة دورا بارزا في تبييض الأسنان، لأنها تحتوي على حمض الماليك الذي يساعد على تبييض الأسنان.

تهرس حبتان من الفراولة وتضاف إليها ملعقة من البيكينج باودر حتى يصبح الخليط متماسكا.

تفرك الأسنان بالخلطة وتترك لمدة 5 دقائق، قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون.