الخبير وليد التركي يؤكد أن ماكياج الفانتازيا لا يجد روجًا في السوق المصرية

شارك خبير المكياج والشعر وليد التركي في أول عرض أزياء يقام داخل غابة حقيقية ومستوحى من عالم الحيوانات بتوقيع مصمم الازياء محمد نور من خلال تقديم مكياج من عالم الفانتازيا والمستوحى من الوان والموتيفات الخاصة من الغابة والحيوانات.

واشار التركي انه استعان بكل موتيفة خاصة بكل حيوان خاصة الالوان.. مشيرا ان مصمم الازياء محمد نور اعتمد على عارضات الازياء ذات البشرة السمراء لاخراج اللوك متكامل من عالم الغابة التي تتميز بالجمال والطبيعة والشراسة ايضًا، مؤكدا ان الازياء كانت جزء كبير من اختيار المكياج والشعر.. مشيرا اعتماده على الشهر الرستا والضفائر علاوة على الشونيوه الضخم وغيرها من التسريحات التي كانت خارج الصندوق.

وأردف أن التحضيرات الخاصة بالشو واعداد خطة متكاملة عن هذا العالم الفانتازي استغرقت اكثر من اسبوعين للوصول الى النظرة النهائية لهذه الاطلالات مستعينا بالرموش الخاصة من عالم الحيوانات مثل البغبغاء والطاووس والعصافير وغيرها..

وأوضح ان هذا المكياج الفانتازي لا يجد رواجا في السوق المصرية وذلك لان الكثير من المصممين يعتمد ون اكثر على اظهار تفاصيل الفستان دون لفت الانظار الى المكياج على عكس العروض العالمية التي تهتم بكل التفاصيل الخاصة باتجاهات الموضة العالمية من مكياج وشعر وازياء واكسسوارات وغيرها.

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وأشار إلى أنه يتمنى أن نركز في هذه الفعاليات على هذه الاتجاهات التي تؤدي الى تطوير صناعة الموضة في مصر، يذكر ان خبير المكياج والشعر وليد التركي له بصمته على العديد من نجوم الفن وكانت اخرهن مروة الازلي التي كانت عروس الغابة ضمن العرض داخل kabonga.

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