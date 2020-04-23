فساتين زفاف بقصّة بسيطة لعروس 2020

تبحث كل عروس عن فستان زفاف يعكس شخصيتها وأسلوبها في إختيار الأزياء، ولذلك فإن العروس التي تميل للفساتين الناعمة، تتمتع بشخصية بسيطة ولا تحب الإطلالات المبالغة.

ولذلك اخترنا لكِ أجمل فساتين زفاف بقصّات بسيطة وناعمة من أحدث فساتين زفاف 2020.



فساتين زفاف Amsale

قدمت دار Amsale فساتين زفاف بقصّات ناعمة واستخدمت أرقى الأقمشة مثل الستان والكريب بالإضافة إلى لمسات الدانتيل.

تنوعت التصاميم بين فساتين زفاف بأكمام طويلة وفساتين زفاف بدون أكمام.

فساتين زفاف جيني باكهام Jenny Packham

بتصاميم رومانسية ناعمة، قدمت المصممة جيني باكهام Jenny Packham موديلات مميزة من فساتين الزفاف بالقصّة البسيطة، والتي تتمتع بالرقي والجاذبية.

تزينت بعض الفساتين بالتطريزات البسيطة، فيما ظهرت لمسات الريش الفاخرة ببعض التصاميم.

فساتين زفاف ليلا روز Lela Rose

برزت التصاميم العصرية والبسيطة في فساتين ليلا روز lela Rose، لتتناسب مع العروس المرحة التي تفضل الإطلالات الرقيقة.

وظهرت الفساتين بالتنانير العمودية أو التي تتسع قليلاً من أسفل.

فستان روزا كلارا Rosa Clara

أيضاً قدمت دار روزا كلارا Rosa Clara فستان بسيط بقصّة عمودية بالقماش الشفاف وبدون أكمام وبقبّة مرتفعة.

واكتملت إطلالة العروس بالطرحة الشفافة الطويلة.

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فساتين تاداشي شوجي Tadashi Shoji

أيضاً قدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji تشكيلة فساتين زفاف ناعمة بقصّة عمودية، منها فساتين بأكمام طويلة أو كاشفة للأكتاف Off Shoulder، فضلاً عن الفساتين بدون أكمام.

فستان طوني ورد Tony Ward

أعجبنا فستان المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward بالتصميم العمودي والأكمام التول الشفافة.

وزاد سحر الفستان بالذيل الطويل الذي ينسدل على الأرض.

فستان زفاف زهير مراد Zuhair Murad

استوحى المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad فساتين زفاف 2020 من الطابع الإسباني، وقدم العديد من الموديلات والقصّات المتنوعة.

ومن أحدث إبداعاته، اخترنا لكِ فستان عمودية بقماش شفاف ومرصع بتطريزات ناعمة باللون الأبيض.

طالعي أجمل فساتين زفاف بقصّات بسيطة 2020 من أشهر ماركات أثواب الأعراس، واستوحي تصميماً يكمل سحرك وجاذبيتك في يومك الكبير.

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