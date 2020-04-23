أزياء صيفية ناعمة من خزانة نانسي عجرم

نانسي عجرم من أكثر النجمات العربيات أناقة، والذي يميز اطلالاتها في الموضة أنها ناعمة ومفعمة بالأنوثة، وتختار لكل مناسبة التنسيقة التي تلائمها وتتألق على هذا الأساس، وفي فصل الصيف تميل نانسي لاختيار تصاميم الأزياء الناعمة ذات القصات العملية والتي توحي بالكثير من الأناقة، ولهذا ومن خزانة نانسي عجرم اخترنا أجمل تصاميم الأزياء الصيفية المميزة.

شاهدنا نانسي عجرم في هذه الاطلالة في فستان أبيض ماكسي اوف شولدرز، وقد تسقت معه صندل كعب عالي وحقيبة يد مميزة من “كلوي” Chloe، وقد أكملت اللوك بمجوهرات ذهبية ناعمة وبنظارات شمسية بتصميم شبابي.

اطلالة منعشة اعتمدتها نانسي عجرم حيث اختارت تنورة ميتالك بألوان الباستيل الهادئة من “غوتشي” Gucci، نسقت معها تيشرت قطنية ناعمة باللون الزهري وصندل ذهبي كعب عالي وحقيبة يد من شانيل Chanel وقد أكملت اللوك بـ مجوهرات داماس الناعمة.

شاهدنا نانسي عجرم في فستان قطني قصير ذو قصة مريحة، اختارت معه حقيبة يد من الجلد باللون الأحمر من “فالنتينو” Valentino، وصندل من الجلد الأسود، ونظارات شمسية لافتة.

نانسي عجرم اختارت فستان ماكسي ناعم معرق بالورود، وقد نسقت معه صندل كعب عالي باللون الأحمر، وتشكيلة من مجوهرات داماس الناعمة.

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أزياء نانسي عجرم الصيفية أنيقة ومفعمة بالأنوثة شاهديها بالصور واستوحي منها.

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