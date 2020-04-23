خلطات طبيعية لتطويل الشعر سريعا

فئة كبيرة من الشابات يعانين عن عمر مبكر من ترهل بشرة حول الفم ويعود في معظم الأحيان السبب الى العامل الوراثي أو لخسارة الوزن بشكل سريع. ومن أفضل الطرق لإخفاء ترهل هذه المنطقة من الوجه واستعادة اطلالتك المشرقة، الشابة، والمفعمة بالحيوية.

تدليك البشرة بالثلج والتركيز على بشرة حول الفم: تنصحك قبل تطبيق الكريمات والماكياج بتدليك بشرة الوجه بالثلج ما يساعد على شدّ الجلد وترطيب الخطوط الرّفيعة لملئها. دلّكي إذاً بشرة وجهك لدقيقتين على الأقل وشددي لاسيما على هذه المنطقة تحديداً من الوجه.

ترطيب البشرة جيداً: بعد الإنتهاء من الثلج، لا تنسي أبداً عملية الترطيب التي تساعد أولاً على تنعيم ملمس البشرة وإبراز إشراقها بالإضافة الى ملء التجاعيد الرّفيعة التي يسببها الجفاف. تنصحك ياسمينة باختيار الكريم المناسب لنوع بشرة وجهك.

تطبيق البرايمر: عليك أن تعلمي جيداً أن كريم الترطيب غير كاف لملء التجاعيد وشد البشرة، لذلك لا تستغني عن البرايمر الذي تأتي تركيبته غنية بمادة السيليكون التي توحد ملمس البشرة وتساعد على ملء الخطوط الرّفيعة والتجاعيد . شددي على الخطوط المترهلة حول الفم لملئها من الأعماق.

لإستعانة بمرطب الشفاه: تنصحك ياسمينة أيضاً بالإستعانة بمرطب الشّفاه الغني بالفيتامين C وE. طبّقيه مباشرة على خطوط الترهل التي تحيط الفم واتركيه لدقيقتين حتى تتغلغل ثم ربتيه بالـ Beauty Blender للتخلص من اللماعية. ستلاحظين الفرق قبل اعتماد الماكياج حتى.

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وضع الكونسيلر: وأخيراً خبّئي خطي التّرهل بالكونسيلر، وانتقلي بعدها الى توزيع كريم الأساس المناسب لنوع ولون بشرتك بإسفنجة الـ Beauty Blender. ستحصلين فور الإنتهاء من هذه الخطوة على بشرة أكثر من رائعة وستنجحين من دون شك في التخفيف من مظهرها.

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