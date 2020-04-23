اللون الأزرق صيحة 2020على طريقة ليدي غاغا

يُعتبر اللون الأزرق من الدرجات الرائجة بشكل كبير هذا العام، تألقت بها عديد من النجمات بأكثر من مرة وبطريقة مختلفة.

وبالحديث عن الاختلاف، تُعتبر الليدي غاغا واحدة من النجمات اللاتي صاحبتهنّ هذه الصفة أينما ذهبنَ، فهي تسير على الموضة ولكن بالطريقة التي تناسبها، ولطالما خطفت الأنظار باتّباعها صيحات غريبة، فكيف كانت اختياراتها باللون الأزرق بدرجاته المختلفة إذن؟.

بآخر اطلالالتها ، خطفت الليدي غاغا الأنظار بفستان مستوحًى من أجواء ديزني لاند الساحرة، بـ فستان بدرجة البيبي بلو، مع أكمام منسدلة منفوشة، من دار فالنتينو Valentino، ولم تخلُ الاطلالة من لمسة غاغا الغريبة بلون شعرها الذي يطابق لون الفستان.

فستان بيبي بلو

بالرغم من اطلالالتها شديدة الغرابة، إلا أنّ الليدي غاغا قد تخطف الأنظار باطلالة أنثوية ناعمة، كـ الفستان الأزرق الليلكي المخملي بخامة الفيلفت الناعمة، بكتف واحد جريء من ناحية الصدر، وبفتحة ساق مع تصميم الـ Warp لكي تبدو أنحف وأكثر رشاقة من توقيع brandon maxwell، ارتدت معه التوربان من خامة ولون الفستان نفسه، لاطلالة حيادية جريئة وطاغية.

الفساتين بتصميم المايوه المزركشة والمطرزة ترتديها كثير من نجمات الرقص والمسرح، تكون هي الأنسب للحفلات، وأكثر من مرة اعتمدت الليدي غاغا على اللون الأزرق بهذا التصميم، كالموديل المطرز بالكامل على شكل خطوط طولية متناغمة مع شكل الجسم، مع الأوبليتات العريضة، وكذلك بالموديل المطرز بأحجار اللؤلؤ الناعمة، نسقت معها حذاء الساق باللون نفسه من خامة القطيفة، أما القصة نفسها فهي ذاتها مع الأكمام المنفوخة قليلًا، وهي الأنسب لتجعل شكل الصبيّة أنحف.

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فستان مايوه

لفتنا كذلك الفستان الروب من Marc Jacobs مارك جاكوبس، الذي اختارته غاغا على السجادة الحمراء لإحدى الحفلات الكبيرة، نسقت معه حذاءً بكعب ضخم جدًّا، كان هو اللمسة الغريبة باطلالتها بالرغم من الفستان الفخم مع التطريزات الملكية، واعتمدت على أن يكون لون الفستان من لون الحذاء نفسه.

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