نجمات عازبات في الفستان الأبيض

من المتعارف عنه أنّ اللون الأبيض على الفساتين مرتبط بحفلات الزفاف، وأحيانًا يكون اختياره على فستان سهرة لإحدى المناسبات الرسمية، مستهجنًا أو غريبًا نوعًا ما، لكن على ما يبدو فإنّ للنجمات العربيات رأيًا مختلفًا، حيث وكما هو واضح، فهنّ يعشقن فساتين السهرة البيضاء، التي ذكّرتنا إلى حد كبير بفساتين الزفاف، وقد اخترنَها على السجادة الحمراء وفي المناسبات الكبيرة، وقد لفتنا أنّ معظمهنّ كنَّ من العازبات، فهل يمهّدنَ بشكل أو بآخر للزواج؟

درة زروق متألقة في فستان أبيض بقصة الكتف الواحد:

شاهدنا النجمة درة زروق في مهرجان قرطاج السينمائي مؤخرًا في فستان أبيض ذي تصميم فاخر، ذكّرنا بفساتين الملكات الرومانيات، حيث إنه بقصة الكتف الواحد وخصره مزين بحزام معدني باللون الذهبي، وقد نسقت معه شنطة يد ذهبية أيضًا، وحذاء بكعب عالٍ باللون البيج.



ياسمين صبري في فستان أبيض ناعم:

ياسمين صبري اختارت مؤخرًا في حفل دار “كارتييه” Cartier الذي أقيم في دبي، فستانًا باللون الأبيض بتصميم ناعم من يوسف الجسمي، بأكمام طويلة، وياقة مفتوحة على شكل حرف V مع شق طويل عند الساق، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية فاخرة، وحذاءً بكعب عالٍ أبيض.

صبا مبارك في إطلالة فاخرة في فستان أبيض:

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صبا مبارك تألقت في مهرجان الجونة السينمائي، في فستان سهرة باللون الأبيض حمل توقيع مايكل سينكو Michael Cinco بقصة لافتة من دون أكمام، ومزين من الأسفل بالريش الناعم، وقد ناسبها بشكل لافت ومن الممكن أن نتخيّلها في فستان زفاف مماثل.

سلافة معمار في فستان أبيض من الدانتيل:

سلافة معمار اختارت العام الفائت أيضًا فستانًا فاخرًا باللون الأبيض من قماش الدانتيل، حمل توقيع “إيلي صعب” Elie Saab مع قصة محدد الخصر، مع حزام من الجلد باللون الأبيض، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الذهبي من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.

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