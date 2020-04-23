"موقف في سفرية".. هاشتاج يوثق تجارب السفر قبل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

السفر ومشاهدة الأماكن السياحية، والتعرف على ثقافات جديدة، كانت أكثر الأشياء التي حُرم منها الكثيرون خلال الأشهر الثلاث الماضية، بعد وقف رحلات الطيران، وإغلاق عدد كبير من الدول حدودها، عقب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وفي محاولة لسرد الذكريات، وتسلية الوقت وكسر الملل في المنزل، بدأ محبو السفر في مشاركة مواقفهم حول العالم، على هاشتاج "موقف في سفرية" الذي أطلقه جروب "travel secrets club" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

العروسة

شارك محمد يحيى المتابعين، قائلًا، "كنت في موسكو نزلت السوبر ماركت وراجع كان في فرح في الاوتيل وكان خلص العريس ساب العروسة عشان واقف مع صحابه وطلعت أنا وهي في الأسانسير وقعدنا نتصور بعتت الصور لمراتي قولتلها الدنيا هنا سريعة سريعة انا اتجوزت بالتريننج بصوت هنيدي".

قرش العين السخنة

وقال محمد ورداني: "من حوالي خمس سنين كان في قرش ظهر بالعين السخنة، وفي الوقت ده كنت في أحد القري تحت التجهيز .. ونزلت الميه لأني بعرف أعوم ولكن أحد الاصدقاء كان برة ومعاه تلفون بكاميرا بسيطة. كان بيصور على الشاطئ وفجأة لاقيتها بيشوار ليا أخرج بسرعة.. مفهمتش وقتها سبب فزعه لغاية لما شوفت الصورة".

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أنجيلا ميركل

وشارك نور دويدار، موقفه من ألمانيا، قائلًا، "كنت ماشي عادي في شوارع ألمانيا عرفت أن أنجيلا ميركل جاية والمناسبة التانية إني طلعت في الصورة بتاعة المصور بتاعها، أنا اللي بصور دا والموبايل مغطي علي وشي، كنت بصورها ومكنتش اعرف اني بتصور".

سمية الخشاب

وقال هاني، "كنت نازل مصر ليلة ولما وصلت مطار القاهرة روحت عشان استلم الشنطة بتاعتي واقف في أمان الله لقيت واحدة كدة معدية قدامي مع ست كبيرة تقريبا والدتها عادي انا مش من النوع اللي بيبحلق في البشر ، المهم استلمت الشنطة وروحت علي فرع اتصالات اللي في المطار عشان اشحن الخط المصري بتاعي ولقيتهم قدامي في الفرع قعدت أفكر في الشبه ده عقبال ماعرفت انها سمية الخشاب ،المهم ندهت عليا وقالتلي مش هسيبك الا ماتصور معاك".

التليفون

وكتب محمد بلال، "هو في الطيارة كنت متجه إلى الإمارات.. قعدت جنبي سيدة تقريبا أول مرة تركب طيارة وغالبا أول مرة تسافر.. كانت بتتكلم في التليفون عشان متوترة وتقريبا حد من أهلها بيطمنها.. المضيفة جت ليها: لو سمحتي التليفون بس عشان الكابتن على وشك الإقلاع.السيدة: خدي بس قوليله مفهوش رصيد غير 3 جنيه، بس ياسيدي كانت من امتع الصحبة في سفرياتي".