لتجب الشعور بالعطش والجوع.. تناول هذه الأطعمة على مائدة السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يبحث الجميع عن الأطعمة والمشروبات على مائدة السحور التي تُجنب الشعور بالعطش أو الجوع خلال نهار رمضان، خصوصا في الأيام الأولى.

لذا نقدم لكم مجموعة من أفضل الأطعمة والمشروبات على مائدة السحور، وفق ما ذكرت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365".

- الفول، حيث يعتبر من أشهر الوجبات الأساسية في رمضان على السحور، ويحتوي أيضا على البروتينات والألياف، لذلك يساعد على عدم الشعور بالعطش وأيضا الجوع طوال نهار رمضان.

- الحرص على إعداد طبق سلطة بمعلقة زيت زيتون وليمون دون ملح.

- يجب تناول الخس والخيار والفلفل والطماطم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء.

- تناول الزبادي يزيد من كمية الماء في الجسم، وبالتالي يمنع الإحساس بالعطش.

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-البيض والتونة والزيتون والأفوكادو والمكسرات، تعتبر من عناصر الدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع وتمنع العطش.

- يجب تناول عنصر النشويات معقدة، كالعيش البلدي أو توست بني أو حبوب كاملة أو شوفان أو بليلة.

- الحرص على تناول ثمرتي فاكهة من البطيخ أو التفاح أو الفراولة، لاحتواء هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الشعور بالشبع وترطيب الجسم ومنع العطش.

- الموز والكنتالوب والأناناس والجوافة، لاحتوائهم على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الاحساس بالعطش.

- تناول السوائل كالماء واللبن الرايب والحليب خالي الدسم للحفاظ على الوزن وعصير الفاكهة غير المحلى.

- تناول المشروبات العشبية مثل: اليانسون والكركديه.