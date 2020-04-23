نصائح هامة لحماية منزلك من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الحياة في ظل فيروس كورونا تعني البقاء في المنزل قدر الإمكان، لكنك من المحتمل أن تحتاج للذهاب إلى متجر البقالة أو الصيدلية في وقت ما.

وبمساعدة الأطباء وخبراء الأمراض المعدية، قمنا بإعداد بعض النصائح لك للتأكد من عدم إعادة الفيروس معك، حسب ما جاء فى "cnn".

ضع خطة لما ستقوم به:

عيّن شخصا واحدا ليكون مسؤولا عن تنفيذ المهام للحد من تعرضك للخارج

قم بإعداد مكاناً للتعقيم خارج منزلك أو في غرفة بها حركة مرور منخفضة حيث يمكنك تطهير الأطعمة المعبأة

عندما تكون بالخارج

تجنب الاقتراب لأكثر من ستة أقدام من الآخرين

امسح مقابض العربات أو السلال أثناء التسوق

بعض البلاد تفرض عليك ارتداء قناع عندما تذهب إلى العمل. أكثر من غسل يديك أثناء الخروج وتجنب لمس وجهك

عندما تعود

اقرأ ايضا: الصحة العالمية تكشف مصدر فيروس كورونا

اغسل يديك بالصابون والماء لمدة 20 ثانية

قم بتطهير علب الطعام الجاهزة والأطعمة المعبأة في محطة التطهير الخاصة بك

اغسل المنتجات جيدًا قبل وضعها في المطبخ

التطهير

طهر كل شيء تلمسه أي مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والمفاتيح، والهاتف، ولوحات المفاتيح وأجهزة التحكم عن بُعد وما إلى ذلك.

استخدم المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة بما في ذلك المناديل المطهرة واترك الأسطح رطبة لمدة 3-5 دقائق

التوصيل

اطلب من العمال تسليم الأغراض على عتبة بابك أو في منطقة بالمبنى الذي تقطنه

إذا طلبوا منك أن تأتي إلى الباب، ابق على مسافة ستة أقدام منهم

قم بعمليات الدفع والإكراميات عبر الإنترنت عند الإمكان

بعد استلام البريد من صندوق البريد، اغسل يديك

غسل الملابس

اغسل الملابس والمناشف والبياضات بانتظام بمياه دافئة

طهّر سلة الغسيل أيضًا، أو ضع بطانة قابلة للإزالة بداخلها

لا تحرك الغسيل المتسخ لتجنب نشر الفيروس في الهواء

Advertisements

الضيوف

لا يجب السماح باستقبال الضيوف الآن

إذا كنت بحاجة لإيواء أحد أفراد الأسرة أو صديق، فتجنب مساحات المعيشة المشتركة قدر الإمكان

إذا احتاجوا إلى دخول مساحات المعيشة المشتركة، اطلب منهم أن يبقوا على مسافة ستة أقدام

إذا مرض شخص ما في منزلك

أولاً، استشر طبيبك

اعزلهم في غرفة أخرى واطلب منهم استخدام مرحاض منفصل

تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر كل يوم

تجنب مشاركة الأشياء معهم

ارتد قفازات عند غسل ملابسهم

استمر في غسل يديك بشكل متكرر

اطلب منهم ارتداء قناع الوجه

اللوازم التي ستحتاجها

المطهرات المعتمدة من وكالة حماية البيئة

إذا لم يكن لديك مطهرات، قم بعمل محلول مبيض: امزج أربع ملاعق صغيرة من المبيض لكل لتر من الماء

أو استخدم محلولا يحتوي على 70٪ من الكحول

منظفات الغسيل

أكياس نفايات

الأدوية التي تستلزم وصفة طبية (يمكنك طلبها عبر البريد)

الأطعمة المعلبة، الفاكهة والخضار والفاصولياء

السلع الجافة مثل الخبز والمعكرونة وزبدة الجوز

الأطعمة المجمدة مثل اللحوم والخضار والفاكهة

الحيوانات الأليفة

قم بالإشراف على حيوانك الأليف في حديقتك الخلفية

إذا كنت مريضًا، فاطلب من شخص تعيش معه أن يعتني بها حتى تتعافى

إذا كان يجب عليك العناية بها أثناء مرضك، اغسل يديك بشكل متكرر

اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا