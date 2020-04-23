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تنسيقات الحجر المنزلي من وحي أصالة كامل

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - تأنقت الإعلامية المصرية أصالة كامل مؤخرًا بالعديد من الإطلالات المريحة المناسبة للشابات في فترة الحجر المنزلي، ومن أبرزها استوحينا لكِ هذه الخيارات.

 

تنسيقات بالبنطلونات السوداء

إطلالات مريحة من أصالة كامل
إطلالات مريحة من أصالة كامل


اعتمدت أصالة على البنطلونات السوداء القطنية بمختلف تصميماتها، ومن أبرز الخيارات ارتدت بنطالًا أسود مزينًا بالأبيض مع بلوزة حمراء، وأطلت ببنطال أسود من القطن مع بلوزة بيضاء مزينة بالأسود، وظهرت ببنطال أسود من علامة نايك مع بلوزة بيضاء قصيرة، واختارت بنطالًا وبلوزة يكسوهما اللون الأسود لخيار شبابي، كما نسَّقت بنطالًا أسود مع بلوزة رمادية بسيطة.

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إطلالة شبابية مريحة

إطلالات مريحة من أصالة كامل
إطلالات مريحة من أصالة كامل


تأنقت أصالة بإطلالة رياضية شبابية، مكونة من بنطال قطني أبيض وبلوزة بيضاء قصيرة مصممة بأكمام طويلة، وأكملت الإطلالة بحذاء رياضي أبيض.

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خيارات بالبنطلونات الرمادية

 

إطلالات مريحة من أصالة كامل
إطلالات مريحة من أصالة كامل


تجملت أصالة ببنطال رمادي من القطن المزين بتدرجات الرمادي مع البلوزات السوداء والرمادية المختلفة، بأساليب عصرية مناسبة للشابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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