ملابس رمضان 2020 كاجوال ومريحة للمنزل من وحي نجمات إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - بسبب الظروف الراهنة التي فرضها فيروس كورونا على مستوى العالم، ومنها التباعد الاجتماعي والتواجد الدائم في المنزل، ها نحن ندخل شهر رمضان 2020 المبارك دون الجَمعات الدافئة مع الأصدقاء والأهل.. لذا فإننا في صدد البحث عن أفكار ملابس جميلة ومريحة لإطلالات كاجوال، تناسب تواجدنا في المنزل.

كارن وازن بإطلالة مريحة



ولأن نجمات إنستقرام هن المصدر الأول للوحي بالنسبة للسيدات والشابات؛ فإننا نقدّم إليك في «الخليج 365» اليوم خياراتٍ متنوّعة لأفكار ملابس رمضان 2020 كاجوال ومريحة، ظهرت بها النجمات على صفحاتهن الخاصة على إنستقرام، ذلك لتأخذي فكرة عن إطلالاتك الرياضية المتنوعة خلال الشهر الفضيل.

ملابس رمضان 2020 كاجوال من وحي نجمات إنستقرام

ملابس رمضان 2020 كاجوال من وحي دانييلا رحمة

إطلالة كاجوال لرمضان 2020 من دانييلا رحمة



لإطلالاتها اليومية وخصوصاً الآن مع تواجدها في المنزل، لاحظنا أن النجمة دانييلا رحمة، التي تعد بطلة مسلسل أولاد آدم، رمضان 2020، تكثر من الإطلالات الكاجوال المريحة والملابس الرياضية التي تعتبر أساسية لرمصان هذا العام.

وقد أعجبنا كيف عمدت مؤخراً دانييلا رحمة إلى تنسيق tracksuit باللون الرمادي مع جاكيت عصرية بطبعات الفهد، والتي تعتبر من أحدث الصيحات.

ملابس رمضان 2020 كاجوال من وحي سيرين عبدالنور

إطلالة كاجوال مناسبة لرمضان 2020 للنجمة سيرين عبدالنور



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وكذلك فعلت النجمة سيرين عبدالنور، التي اختارت ملابس رياضية ناعمة باللون الرمادي الداكن، أثناء تحضيرها لحلويات المعمول في المطبخ، إلا أنها أضفت لمسة أنثوية مميزة من خلال تزيين شعرها بتوربان ضخم جميل باللون البرغندي.

ننصحك دائماً برفع الجزء الأمامي من شعرك، بواسطة توربان أو باندا، مثل سيرين عبدالنور أثناء تواجدك في المطبخ.

ملابس رمضان 2020 كاجوال، من وحي نادين نجيم

نادين نجيم بإطلالة بيتية مريحة

ولأنه يجب على المرأة دائماً الاهتمام بجمالها؛ حتى أثناء بقائها في المنزل، لم لا تتبعين في رمضان 2020 نفس الأسلوب الخاص بإطلالة مريحة للنجمة نادين نجيم، والتي فضلت البقاء بالبيجاما المفعمة بالأنوثة ذات التقليمات الزهرية والبيضاء؛ عاملةً على الاهتمام بجمال بشرتها ومكياجها وشعرها المرفوع؛ للارتقاء بمظهرها الخارجي؛ متبعةً شعار «ضبطي حالك وخليكِ بالبيت».

ملابس رمضان 2020 كاجوال، من وحي كارن وازن

كارن وازن بإطلالة كاجوال



لبعض التغيير في إطلالتك النهارية في المنزل لرمضان 2020، يمكنك اعتماد إطلالة كاجوال من خلال جينز مريح وتوب واسعة؛ فهذه الإطلالة من شأنها أن تغير من مزاجك بالأخص إذا ما توجهت نحو الألوان المنعشة الربيعية، مثل الوردي على غرار مؤثرة الموضة على إنستقرام كارن وازن.