إطلالات للمحجبات من وحي فريال حسام لأناقتك في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - تهتمُّ طبيبة الأسنان فريال حسام بالموضة والجمال إلى جانب الصحة، كما تتجمل بالعديد من الإطلالات المناسبة للأمهات المحجبات بأسلوب الكاجوال والأزياء العملية وغيرها، لذا جمعنا لكُنَّ أبرز الإطلالات لتتزيَّنَّ بخيارات مذهلة. تابعي المزيد: 5 طرق مختلفة لتنسيق بنطلون بوي فريند للمحجبات

إطلالات عملية بالبليزر للإطلالات العملية، ظهرت فريال ببنطال جينز أزرق مع بليزر أصفر وحجاب أسود، وتأنقت ببنطال وبليزر باللون الأبيض المزين بخطوط مع بلوزة بنية وحجاب أبيض. تابعي المزيد: إطلالات مدونات الموضة المحجبات بالحجر المنزلي

تنسيقات كاجوال للشابات Advertisements

نسقت فريال عدة إطلالات سهلة مناسبة للشابات في عمرها، كبنطال وبلوفر رماديين مزينَيْن بخطوط سوداء مكتوبة بالأبيض، وأطلت بجمبسوت زيتي مزين بحزام بني، وارتدت فستانًا باللون البيج مع معطف مزين بالفرو. تابعي المزيد: أجمل فساتين الفاشينيستا المحجبات لموسم الربيع

عبايات بسيطة وأنيقة

اعتمدت فريال العبايات البسيطة في إطلالاتها، كعباءة كُحْلِيَّة مزينة بالأحمر في أطراف الأكمام وفي الجزء العلوي للتصميم، واختارت عباءة خضراء بجيوب أكملتها بحجاب أبيض. تابعي المزيد: إطلالات مريحة للحامل من وحي لينا أسعد 3

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