تنسيقات بسيطة للرجل من أنس مروة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - ينسق اليوتيوبر أنس مروة أزياءه بأناقة، مستخدمًا العديد من القطع البسيطة الموجودة في خزانة جميع الرجال، ومنها جمعنا لكم أحدث خياراته؛ لتتجملوا بمظهر بسيط وأنيق في الوقت ذاته.



تنسيقات بنطال الجينز الأزرق

إطلالات أنس مروة



يُعَدُّ بنطال الجينز الأزرق من أفضل القطع لدى جميع الشباب، وينسقه أنس مع البلوفرات والقمصان بالألوان الحيادية كالأبيض والأسود، أو المزينة بعدة ألوان، وأيضًا ارتداه مع تيشيرت أبيض برسوم ومعطف أزرق لإطلالة شبابية أنيقة.

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تنسيقات البنطلونات السوداء

إطلالات أنس مروة



اعتمد أنس على البنطلونات السوداء بأنواعها، ومنها ظهر ببنطال أسود من علامة أديداس مع تيشيرت أبيض، وتجمَّل ببنطال جينز مع تيشيرت أسود ومعطف أبيض.

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إطلالات عصرية ببنطال الكاروهات

إطلالات أنس مروة



تأنق أنس بإطلالتين مميزتين، الأولى ببنطال الكاروهات البني مع بلوڤر أبيض، إضافة إلى البنطال الكاروهات مع تيشيرت أسود في الإطلالة الأخرى، ويستكمل إطلالاته بهذا البنطال عن طريق الأحذية الرياضية البيضاء والساعة الحمراء.