أفضل أنواع أحمر الشفاه لصيف 2020... خيارات رائعة بعد الحجر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - يشكل أحمر الشفاه خطوة أساسية في مكياج المرأة، لكن نظراً الى توافر الكثير من الخيارات، يعد اعتماد الروج المناسب تحدياً بالنسبة الى كثيرات من النساء. فسواء كنت من محبات أحمر الشفاه اللامع التقليدي، أو أحمر الشفاه السائل، أو الروج المات، سنقدم لك أفضل أنواع أحمر الشفاه لصيف 2020، التي تشكل خياراً رائعاً بعد الحجر المنزلي، لتختاري من بينها ما يناسبك.



روج أحمر مات من شارلوت تيلبوري

روج أحمر مات من شارلوت تيلبوري



يعد أحمر الشفاه الأحمر المات من شارلوت تيلبوريCharlotte Tilbury Matte Revolution ، خياراً رائعاً لهذا الصيف، وعلى رغم تركيبته غير اللامعة، إلا أنها كريمية بما يكفي لتعانق الشفاه وتوفر لها تغطية مثالية تدوم لساعات طويلة، من دون أن يجعل الشفاه جافة أو متقشرة.

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روج بتركيبة سائلة من نارس

روج بتركيبة سائلة من نارس



يتميز أحمر الشفاه السائل من نارسNARS Powermatte Lip Pigment، بتركيبته خفيفة الوزن التي توفر لك تغطية مثالية للشفاه، ويجعل الشفاه بارزة ومتألقة وأكبر حجماً. إضافة الى أنه يأتي على شكل فرشاة صغيرة تسهل عليك وضعه على الشفاه ليكون متقناً للغاية.



روج بتركيبة تدوم طويلاً من إيف سان لوران

روج بتركيبة تدوم طويلاً من إيف سان لوران



يتميز أحمر الشفاه من إيف سان لوران Yves Saint Laurent Vinyl Cream، بتركيبته المكثفة التي تدوم لساعات طويلة من دون أن يصبح جافاً أو باهتاً، فهو لا يتأثر بأي عوامل خارجية مثل الرطوبة أو التعرق... إنه أحد أفضل الخيارات لهذا الصيف، وسيبث فيك الحيوية ويمنحك الإشراقة والتوهج.

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روج لامع من Hourglass

روج لامع من Hourglass



يحتوي أحمر الشفاه اللامع Hourglass Unreal High Shine Volumizing Lip Gloss، على كمية كبيرة من حمض الهيالورونيك الذي يمنك شفاهاً بارزة وممتلئة بشكل طبيعي، إضافة الى أنه يجعل شفاهك لامعة وجذابة، مما يوفر لك إطلالة في غاية الجاذبية والجمال.



روج ناعم من Kosas

روج ناعم من Kosas



يحتوي أحمر الشفاه Kosas Weightless Lipstick، على مزيج من الفواكه وزبدة الشيا وزيت الجوجوبا وزيت الورد، وهي مكونات طبيعية تغذي الشفاه وتمنحها الترطيب اللازم. إضافة الى ذلك، يوفر لك أحمر الشفاه هذا تغطية طبيعية هادئة إنما تدوم لساعات طويلة.

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