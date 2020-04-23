كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - تحظى الأظافر الطويلة بكل الإهتمام والضجة على موقع انستقرام. عندما تنتشر موضة جديدة لطلاء الأظافر، لا نرى الكثير من موديلات وألوان مناكير للأظافر القصيرة، حتى قليلاً ما نرى مناكير فرنسي للأظافر القصيرة. حقيقة، عندما يظهر اتجاه تصميم جديد، فإنّه يظهر تقريبًا على الأظافر الطويلة، وهذا ليس عادلا على الإطلاق. يتم تجاهل الأظافر القصيرة، كالأخت الوسطى التي تستحّق بالتأكيد الأضواء تمامًا مثل أختها الكبيرة. إذا كنتِ صاحبة أظافر قصيرة وتحبين المناكير الفرنسي، نحن هنا لمساعدتكِ وإنتقاء موديلات جديدة.

كيف تحصلين على مناكير فرنسي للأظافر القصيرة؟

مناكير فرنسي بألوان فاتحة

يمكنكِ الحصول على مناكير فرنسي ولو كنتِ صاحبة أظافر قصيرة. لا تظهر الأظافر القصيرة غالبًا في تصاميم فن الأظافر المذهلة على موقع Pinterest، ولكن هذا لا يعني أن لا نلقي عليها الضوء. سواءً كنتِ في مرحلة نمو أظافرك أو كنتِ تفضلين فقط الأظافر القصيرة، فإنّ تحويل المناكير الفرنسي إلى تدرّج ناعم يمكن أن يبدو أفضل بكثير على الأظافر القصيرة.

يعمل التدرّج الفرنسي بشكل جيد على الأظافر القصيرة، حيث لا توجد حافة بيضاء حادة تُظهر أين ينتهي الظفر ويبدأ طرف الظفر.

لتحقيق هذا المظهر، ستحتاجين أولاً إلى وضع توب كوت أساسي عالي الجودة، ثم تطبيق لون وردي فاتح أو محايد كلون أساسي. بمجرد أن تجف الأظافر، خذي إسفنجة مكياج وابدئي في وضع طبقات باللونين الوردي والأبيض. أفرغي الإسفنجة على قطعة من الورق وابدئي بالغمس في الظفر. ستحتاجين إلى بناء بعض الطبقات حتى تحصلي على تأثير التدرّج. بمجرد أن تجف الأظافر تمامًا، استخدمي توب كوت فائق اللمعان. يتطلب هذا المناكير الكثير من التنظيف، لذلك نقترح عليكِ استخدام شريط مطاط سائل مصمّم لفن الأظافر.

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تصاميم مناكير أبيض مطفي

مناكير أبيض مع كريستال



يمكنكِ أيضاً إعتماد تصاميم مناكير أبيض مطفي للأظافر القصيرة والقريبة جداً للمناكير الفرنسي. لطالما نرى مناكير أبيض مطفي على أظافر عارضات أسابيع الموضة الأربعة في نيويورك، وميلانو، ولندن، وباريس. كما نراه في مجلات الموضة، وعلى موقع إنستقرام. فاشينيستات ومدونات موضة، وعارضات... أغلبهن يفضلن هذا اللون لسهولة تنسيقه مع الإطلالات. بالإضافة إلى تصاميم أظافر غير لامعة باللون الأبيض، يمكنكِ أيضًا استخدام ألوان أخرى مثل تصاميم أظافر سوداء غير لامعة، أو تصاميم أظافر بيضاء غير لامعة، أو تصاميم أظافر رمادية غير لامعة، أو تصاميم أظافر سوداء وذهبية غير لامعة، أو تصاميم أظافر أرجوانية غير لامعة.

مناكير أبيض مطفي إذاً يعني مناكيرغير لامع. قد تبدو النتيجة للبعض نفس الشيء، مناكير أبيض فقط. لكن الحقيقة تختلف. كل خبيرة أظافر أو مكياج تعلم أنّ طلاء الأظافر الأبيض يشمل الكثير من التنوع عندما يتعلق الأمر باختيار الظل (مثل قشر البيض أو العاجن او المعدني مثلاً). تصميمات عديدة تترك أظافرك مع أشكال مختلفة كليّاَ. المناكير الأبيض المطفي هو ترند قديم جديد. جميل إعتماده عند الذهاب للعمل مثلاً، فهو يعكس منظراً لائقاُ، رسمياً ومرتباً.

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