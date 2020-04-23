العناية بالبشرة والشعر في رمضان على طريقة النجمة هيلاري داف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 أبريل 2020 07:41 مساءً - يأتي شهر رمضان هذه السنة في وقت يلازم معظم الناس بيوتهم بسبب انتشار فيروس كورونا. لذلك، لديك الوقت الكافي للعناية الذاتية، خصوصاً العناية بالشعر والبشرة، لتلافي إصابة الشعر بالهشاشة والتكسر والتقصف، وتجنب أن تصبح بشرتك باهتة ومملة ومصفرّة. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى طريقة العناية بالشعر والبشرة في رمضان على طريقة النجمة هيلاري داف Hilary Duff.



العناية بالشعر من هيلاري داف

العناية بالشعر



لقد أعطت النجمة هيلاري داف Hilary Duff مؤخراً تفصيلاً كاملاً عن روتين العناية بالشعر الخاص بها، وهو مثالي للحصول على شعر حريري مفعم بالحيوية واللمعان. في البداية، تستخدم داف صابون من Odacite، وهو غني بزيت جوز الهند الذي يحسن نسيج الشعر، وزيت الأرغان وزيت الخروع اللذين يمنحان الشعر الترطيب اللازم، إضافة الى أن تركيبته خالية من المواد الكيماوية، مما يحافظ على فروة رأس نظيفة وصحية. من ثم تقوم داف بتطبيق Treatment Masque من OUAI، وهو ماسك علاجي ترميمي تم تصميمه ليجعل الشعر ناعماً كالحرير، كما يعمل على إصلاح الشعر التالف ومقاومة الأضرار الناتجة عن العوامل الخارجية، وزيادة مقاومة تلف الشعر وتقصفه، إضافة الى أنه يمد الشعر بالترطيب المكثف خلال دقائق قليلة.

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العناية ببشرة الجسم من هيلاري داف

العناية ببشرة الجسم



أما في ما يتعلق بالعناية ببشرة الجسم، فإن هيلاري داف تستخدم صابونة Coffee Mint Soap، فهي تحتوي على القهوة وزيت النعناع العطري الذي يجعل عملية الاستحمام منشطة ومنعشة، كما تشتمل على زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزبدة الشيا، وهي مكونات تترك بشرة الجسم ناعمة ونضرة. من ثم، تستخدم داف مقشر الجسم Glycelene Glisten Body Balm،

وهو مزيج غني بالزيوت النباتية العضوية الغربية التي تنقي بشرة الجسم وتجددها وتزيل خلايا الجلد الميت.



العناية ببشرة الوجه من هيلاري داف

العناية ببشرة الوجه



تعتني النجمة هيلاري داف ببشرة وجهها من خلال استخدام مقشر الوجه Tata Harper's bestselling Resurfacing Mask، الذي يخلص البشرة من الخلايا الميتة والشوائب والأوساخ، فيترك البشرة نضرة ومشرقة ومتوهجة في شكل طبيعي، وتعتبره داف مستحضراً رائعاً ومعمقاً للعناية ببشرة الوجه، فهو مقشر الوجه الأكثر مبيعاً، لما يحتويه من مكونات نباتية عالية القدرة على منح المرأة بشرة مثالية.

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