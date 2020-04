لأسباب طبيعية.. وفاة النجمة الأمريكية شيرلي نايت عن عمر 83 عاما

عن عمر ناهز 83 عاما، توفيت الممثلة الأمريكية شيرلي نايت.

ووفقا وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن ابنتها كايتلين هوبكنز، أعلنت على "فيسبوك" أن النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار، توفيت اليوم لأسباب طبيعية.

وقالت في بيان: "توفيت وذهبت روحك الجميلة إلى مكان أفضل، كنت إلى جانبها وذهبت بسلام، بالنسبة لي، كانت أمي فقط، وبالنسبة للبعض كانت Miss Knight وMiss Shirley وMama Shirley ولأصدقائها كانت Shirl the Girl ولمعجبيها كانت Shirley Knight.

كان تم ترشيح "نايت" لجوائز الأوسكار مرتين خلال المراحل الأولى من حياتها المهنية، قبل الاشتراك في عدة أفلام وتليفزيونات وأدوار مسرحية.

جاء أول ترشيح لجائزة الأوسكار بعد فترة وجيزة من دورها في فيلم الدراما في الستينيات The Dark At The Top Of The Stairs، إذ قامت بدور سيدة من أوكلاهوما تقع في حب رجل يهودي وتم ترشيحها من خلاله لأفضل ممثلة مساعدة.

وفي وقت لاحق تم ترشيح "شيرلي" لأفضل ممثلة مساعدة بعد ذلك بعامين فقط، لدورها في فيلم Sweet Bird of Youth لعام 1962.

لديها ابن من المخرج الأمريكي، جين بيرسون وابنة من الكاتب البريطاني، جون هوبكينز، ومن المقرر إقامة حفل تأبين لها في لوس أنجلوس في الأشهر الأولى من العام المقبل.