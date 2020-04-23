دخل مكتبها شخص مصاب بكورونا.. رئيسة وزراء فنلندا تعمل من منزلها

كإجراء وقائي لحمايتها من احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ستعمل رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، من المنزل ابتداء من اليوم الخميس.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال مكتب رئيسة الوزراء، إنه تم اتحاذ القرار، بعد أن أبلغت "مارين" بأن مخالطا مقربا من أحد الذين عملوا بمكتبها الأسبوع الماضي، تأكدت إصابته بالفيروس يوم الأربعاء.

ونشر المكتب بيانا جاء فيه: "احتمالات تعرضها للإصابة منخفضة للغاية". مضيفا، "لا تشعر بأية أعراض مرضية، وهي بخير في الوقت الراهن".

وأشار البيان، إلى أن الشخص المصاب، لم يجتمع مع رئيسة الوزراء أو أي من أفراد أسرتها أو طاقم مستشاريها عندما عمل بالمكتب.