توقعت ليلى عبد اللطيف مجدداً عن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وكتبت على حسابها على انستغرام قائلة: “عندي الهام انو خلال شهر 5 او 6 الحياة بدها ترجع كما كانت باذن الله ونخلص من كورونا خلال شهرين”.وكانت عبد اللطيف قد توقعت في وقت سابق ان لقاح كورونا ليس قريباً لكنهم سيجدونه فيما بعد وان الفترة المقبلة ستكون خطيرة جدا خصوصا في الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن أعداد المصابين في لبنان لن يكون كبيرا.وتجاوزت أعداد الإصابات حتى اليوم المليونين ونصف بحسب أخر الإحصاءات العالمية, فيما بلغ عدد الضحايا 170 ألف وفاة. قد يهمك أيضاً : تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 20 إلى الخميس 26 آذار مارس فرص مهمة Advertisements تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 20 إلى الخميس 26 آذار مارس أحداث جيدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى عبد اللطيف تتوقع شهرين سينتهي فيهما فيروس"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.