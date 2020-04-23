مكياج بلون الفاكهة، خطوة جمالية تبرز شبابكِ

لا شكّ أنكِ على علم كامل بمختلف الصيحات الكوريّة التي اخترقت عالم الجمال لتتصدر العناوين وتصبح الأكثر رواجاً.

لكن، قد تكون فاتتكِ صيحة Fruit Juice Makeup التي من شأنها تعزيز جمال وجهكِ وشبابكِ!

كما اسمها يدلّ، ترتكز هذه الخطوة الجماليّة الكورية على المكياج بتدرجات ألوان الفاكهة، بالتحديد على أحمر الخدود وليس كل مستحضرات المكياج. إذا اردتِ اتباع ذلك، عليكِ إنتقاء أحمر خدود بلون الخوخ أو البطيخ، التفاح الأحمر أو الفراولة! وبالتالي الإبتعاد عن الألوان الداكنة أو الباهتة.

الهدف هو تعزيز لون الخدود الوردي، مما يعكس شباب البشرة ورونقها، إذ إنّ هذه الخطوة وبحسب أخصائيي التجميل الكوريين، تجعل المرأة تبدو أصغر سناً. كما من شأنها منح الوجه لون متوّهج، حتى لو لم تطبقّي أي مستحضر مكياج آخر.

Advertisements

بالإضافة إلى ذلك، يرتكز الـ Fruit Juice Makeup على تطبيق أحمر الخدود بلون عصير الفاكهة بشكل مباشر على كرسي الخدّ من دون تمريره من الأسفل إلى الأعلى. بذلك، يتم تحديد الشكل الدائري للخدود، ليبدو وجهكِ أكثر توّهجاً وكأنه ثمرة فاكهة، الأمر الذي يخفي علامات التعب. في حال رغبتِ، يمكنكِ أيضاً تطبيق أحمر شفاه من نفس لون أحمر الخدود لتحصلي على نتيجة فعّالة أكثر.

قد يهمك أيضا:

لمسات نهائية لألوان الشفاه عليك معرفتها

إختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم