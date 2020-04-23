قبل "ترويقة رمضان".. قواعد يجب اتباعها خلال تنظيف المنزل في زمن كورونا

تنظيف المنزل جيدا، من "الطقوس" التقليدية لربات البيوت، استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك، خاصة في ظل الخوف من فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

رصد "هن"، أبرز الضوابط التي يجب اتباعها خلال تنظيف المنزل في زمن فيروس كورونا المستجد، خلال الفقرات التالية.

تطهير المنزل بالكلور المخفف

يجب تعقيم الأسطح والأثاث ومسكات الأبواب وتعقيم الحمامات وأدوات الطهي يوميا، باستخدام معقم يحتوي على نسبة عالية من الكلور.

ويمكن تحضير هذا المعقم منزليا، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، و1 لتر من الماء، و50 مللي (مقدار فنجان قهوة من الكلوركس التجاري في المحلات).

تجنب تعقيم الشقة بطريقة خاطئة

تجنب خلط الكلور بالكحول أو الخل، بهدف إعداد محلول لتطهير الشقة، لأنه يتسبب في إنتاج غازات سامة، تؤدي إلى الإغماء، والإصابة بالتسمم، وقد تصل إلى الوفاة.

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حيث تشرح سارة الداخلي، باحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، لـ"هن"، أن خلط الكلور مع الكحول يتسبب في إنتاج غاز يدعى "كلوروفورم"، مشددة على ضرورة تهوية المنزل، كأحد الإجراءات الوقائية من الفيروس.

وذكرت "الداخلي"، طريقة تحضير محلول التعقيم في المنزل، من خلال خلط 1 ملي من الكلوركس المركز، ما يعادل "فنجان القهوة"، و1 لتر من الماء، و50 ملي، موضحة: "لو زودنا الكلور أكتر من كده هينتج غاز بيأثر على الجهاز التنفسى".

تجنب وضع اليد داخل الفرن عقب تعقيمها بالكحول

تحذر الباحثة في علم الأدوية والسموم بجامعة القاهرة، من إدخال اليدين إلى الفرن، أو جعلهما قريبتين من النار عقب تعقيمهما بالكحول الإيثيلي، قائلة لـ"هن": "كده هتتحرقي، ده خطر جدًا على الجلد، لأن الكحول بيساعد على الاشتعال بسرعة جدًا".

وتطالب "الداخلي" ربات البيوت، باستبدال الكحول الإيثيلي بغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، أو الابتعاد عن النيران لمدة لا تقل عن ساعة منذ استعمال الكحول، لضمان زواله من على سطح الجلد نهائيًا، متابعة: "الكحول بيعمل حواليه حاجة اسمها المنطقة المطهرة، دي بتقلل فرص تواجد البكتيريا على الجلد، لمدة من 30 دقيقة وحتى 60 دقيقة".