"مضروبة وممكن تنقل كورونا".. تجنب "سوبيا" الشارع في رمضان

"السوبيا"، هو واحد من مشروبات رمضان المفضلة للجميع، حيث يحرص الكثيرون على تناوله مثلجا على مائدة الإفطار، حيث يشعر الجميع بالسعادة.
وفي حين يعتمد البعض على صناعة السوبيا في المنازل، يفضل آخرون شراءها من الشارع، فما هي السوبيا التي تباع في المحلات وما مكونات مشروب السوبيا الرئيسية.
يوضح الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، في تصريحات لـ "هن"، أن مكون السوبيا الرئيسي هو جوز الهند والحليب، ولكنه عكس ما يباع في محلات العصير، والتي تعتمد في صناعته على الحليب البودرة.
وأكد "قطب"، أن ما يباع يمكن أن يكون له أضرار على المدى البعيد، وذلك بسبب إضافة لبن البودرة ومكسبات طعم جوز هند، وسكر بودرة، بالإضافة إلى مادة تبييض وهي أكسيد التيتانيوم، وهي مادة غير طبيعية، لتعطي له اللون الأبيض الناصع وتلك المادة هي المضرة والتي تسبب مشاكل صحية إذا ما تناول السوبيا على مدار عدة سنوات.
وعن الطريقة الصحيحة لعمل السوبيا، قال الدكتور سيد قطب إنها بخلط الحليب الطبيعي مع جوز الهند والقليل من الفانيليا، وهو مشروب محبب لرمضان له نفس فوائد الحليب وجوز الهند.
وبالإضافة إلى إمكانية أن تكون السوبيا غير صحية وإصلية، فإن التعامل مع محلات العصير والدخول في زحام يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا المستجد بسهولة.
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