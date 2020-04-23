لا تذهبي إلى عامل الكنافة في الأفران وتنتظري وقتا طويلا في الزحام حتى تحصلين على الكنافة، هناك طريقة أخرى لصناعتها في المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وحضري بنفسك عجين الكنافة في البيت قبل طهيها. المقادير كوب دقيق. 1/2 كوب نشا. 3/4 كوب ماء قابل للزيادة. رشة ملح. 2 ملعقة زيت نباتي. معلقة كبيرة لبن بودر. طريقة التحضير يخلط الدقيق والنشا والملح واللبن البودر. Advertisements يضاف الزيت والماء. تخلط المقادير بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتى يصبح العجين سائل. يوضع العجين في أكياس الحلوى، أو في زجاجة مياه، ويخرم الغطاء أو نهاية الكيس بواسطة دبوس. توضع صينية على نار هادئة فوق البوتوجاز، وتدهن بالزيت. يرش العجين على الصينية بشكل دائري. العجين يأخذ ثواني فقط ليطهى. تدهن الصينية بالزيت مع كل مرة يوضع عليها العجين. يمكن حفظها في الفريزر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل رمضان.. اعملي عجينة الكنافة بنفسك لتجنب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.