قبل رمضان..استشاري تغذية توضح الأطعمة المفيدة لطلبة الثانوية العامة لزيادة التركيز

يقضي طلاب الثانوية العامة، معظم أوقاتهم في المذاكرة، ومع حلول شهر رمضان، يحتاج الطلبة إلى تجديد طاقتهم باستمرار من خلال نظام غذائي صحى، يزيد تركيز الطلبة وقدرتهم على التحصيل الدراسي.

وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، ونائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة والنحافة، لـ"هن"، الأطعمة التي تفيد طلاب الثانوية العامة، والأطعمة التي يجب الابتعاد عنها.

التمر باللبن

يساعد على التركيز أثناء المذاكرة ويمنح الطاقة والحيوية للجسم.

التركيز على البروتينات الخفيفة

مثل الأرانب، حيث تحتوي على دهون قليلة لا تسبب الشعور بالكسل والخمول.

الحبوب الكاملة

مثل العيش والأرز، لأنها تساعد على التركيز.

الخشاف

تناول الخشاف في السحور، يساعد على الشعور بالشبع طوال فترة الصيام.

اللبن والزبادي

يعمل اللبن والزبادي على التخلص من مشكلات اضطراب الأمعاء.

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الفواكه

تناول الفاكهة بين الوجبات مهم، مثل البطيخ، لزيادة التركيز والقدرة على استيعاب المعلومة.

المكسرات

تساعد الأطعمة التي تحتوي على المكسرات، مثل الكنافة والبسبوسة، على زيادة التركيز، لاحتوائها على "أوميجا 3".

وعن المحاذير التي شددت على تجنبها في رمضان لطلاب الثانوية العامة:

الابتعاد عن الأطعمة الدسمة لأنها تجلب إحساسا بالرغبة في النوم.

الابتعاد عن زيادة السكريات في المشروبات.

العرقسوس سلاح ذو حدين، فإذا كانت المناعة مرتفعة، فإن العرقسوس يزيد من ارتفاعها، فيشعر الشخص بالدوار الشديد أثناء المذاكرة، أما إذا كانت المناعة منخفضة فيكون مفيدًا.

الابتعاد عن الوجبات السريعة، حيث تؤثر على مستوى ذكاء الطالب، وتشعره بالخمول والإرهاق.

تجنب تناول الفول أثناء وجبة السحور ليلاً، لأن الفول يحفز نسبة الإنسولين في الدم، ما يسهم في شعور الطالب بالميل للنعاس.