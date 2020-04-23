شكرا لقرائتكم خبر عن في غزة..السجن 6 اشهر لفلسطيني هرب من الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن محكمة عسكرية قضت اليوم بسجن فلسطيني 6 أشهر بسبب هروبه من الحجر الصحي على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة ، أن الحكم على المدان، الذي تضمن كذلك غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني، تم بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها".

وأضافت أنه سيتم محاكمة المدان في تهم أخرى وُجهت له، حيث يجري التحقيق معه على ذمتها من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان ، فإن النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري باشرت التحقيق مع المدان، عقب إلقاء القبض عليه على أثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح مصر يوم السبت الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها صدور حكم بالسجن في الأراضي الفلسطينية على خلفية التدابير الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | في غزة..السجن 6 اشهر لفلسطيني هرب من الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.