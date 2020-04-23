أخطر 6 وجبات طعام حول العالم.. تحتوي على مواد سامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تختلف الوجبات في العالم باختلاف عادات وتقاليد كل دولة من دول العالم، وبالرغم من أن بعضها لذيذ وشهي وصحي إلا أن الآخر قد يتسم بالخطورة على صحة الإنسان وقد يؤدي إلى الوفاة.

وبحسب موقع "globelink" نقدم لكم أخطر الوجبات في العالم.

- فوجو:

من الوجبات اليابانية التي يتم تناولها مسلوقا أو مقليا، ورغم أن السمكة المستخدمة في إعداد الوجبة آمنة، إلا أن الكبد والأعضاء الداخلية لها تحتوي على سم يسمى تيتودوتوكسين الذي يؤدي إلى الوفاة إذا تم تناولها، لذا يتم تخصيص طهاة لهذه السمكة لإخراج السم منها قبل تناولها

- باج باج:

منتشرة في المناطق الفقيرة في الفلبين، ويتم تحضيرها من بقايا الأطباق في مطاعم الوجبات السريعة للتخلص من بقايا الأكل.

- أكي:

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الفاكهة المحبوبة لدولة جامايكا، وتقدم هذه الفاكهة مع الأسماك المالحة، بالرغم من أنها تحتوي على مادة سامة هي hypoglycin A وhypoglycin B ، وتسبب القيء وإذا لم يعالج الشخص في الساعات الأولى من القيء، يمكن أن يصل خطورتها إلى الغيبوبة أو الوفاة.

- كاسافا:

وجبة حلوة و حادقة معا، منتشرة في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، وتحتوي على مادة لينامارين الذي تتحول إلى مادة سامة وهي السيانيد إذا تم تناولها نيئة، أو إذا لم يتم اعدادها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى الإصابة بالتسمم وضيق التنفس والصداع والقيء وآلام البطن والدوخة، وتضخم الغدة الدرقية ويمكن أن يصل خطورتها إلى الوفاة.

- كوي بلا:

تنتشر في تايلاند وتتكون من سمك نيئ مفروم وعصير ليمون وسلطة حارة والقليل من النمل الأحمر، ويتم تقديمها نيئة وتحتوي على مادة سامة تتسبب في الإصابة بسرطان الكبد.

- ستار فروت:

وجبة مكونة من الفواكه تبدو في واقع الأمر أنها غير ضارة، لكنها تحتوي على سم عصبي يؤثر على الأعصاب والدماغ ويؤدي إلى القيء والأرق والتنميل والصرع وتصل خطورتها إلى الوفاة.

الكيورد: أخطر 6 وجبات حول العالم- عادات وتقاليد كل دولة- فوجو- باج باج- ستار فروت- كوي بلا- كاسافا.