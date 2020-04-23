كيف تتعاملين مع زوجك العصبي أثناء فترة الحجر المنزلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل زوجك عصبي؟ وماذا عن حالته بعد فرض حظر التجوال وغلق المقاهي وتقليل عدد الموظفين، وغيرها من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا؟ وكيف تتعاملين معه أثناء الحجر المنزلي؟

إليكِ بعض النصائح التي تساعدك على تجنب غضبه المستمر، ولتحسين علاقتكما، وفقا لما قدمته الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365".

- حالة غضب زوجك، عليكِ أن تكوني هادئة في تصرفاتك وأفعالك، ولا تتأثري بأي رد فعل يصدر منه.

- تحدثي معه بثقة وهدوء، وتجنبي البكاء والصراخ أمامه لكي يقلل من عصبيته.

- احرصي دائما على أن يشعر بالأمان والثقة، والحب والاهتمام بالأشياء والهوايات التي يحبها.

- يجب عليك فهم ما هي أسباب العصبية، والتي تكون ربما تتعلق بالعمل أو ضغوطات أخرى في الحياة.

- تعاملي معه باحترام واتركيه يهدأ لكي يرتاح ويجلس مع نفسه، ولا تكوني كثيرة الثرثرة والحديث.

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- احرصي على الانشغال في فترة العزل المنزلي في ترتيبات المنزل وإعداد الوجبات، للتقليل من الخلافات مع زوجك.

- شاهدي معه المسرحيات الكوميدية والأفلام الرومانسية، التي تفرز هرمون السعادة وتساعد في تخفيف التوتر.

- بعد أن يهدأ اجعليه يفهم أنك تشعري بالألم والضيق، لكن بصمت وذكاء.

- ركزي على صفات زوجك الإيجابية، ولا تجعلي هذه الفترة التي نمر بها تؤثر على علاقتكما.

- اجلسي معه وناقشيه حول ضرورة تدريب نفسه والتحكم في عصبيته، حتى تكون الحياة أكثر سعادة.

-الحنان والاحتواء وتهيئة الأجواء بعيدا عن التوتر والعصبية، يساعد كثيرا في نجاح الحياة الزوجية، وشعور الزوج بالطمأنينة.

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