بعد تصدرها ترند جوجل.. تعرف على ضوابط صلاة التراويح

"صلاة التراويح"، تصدرت محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، قبل حلول شهر رمضان، في ظل منع إقامتها في المساجد، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وسط تساؤلات على كيفية تأديتها في المنازل.

وبدوره، شرح الدكتور يسري عزام، العالم الأزهري وإمام بوزارة الأوقاف لـ"هن"، كل ما يتعلق بصلاة التراويح، قائلا: "إنها إحدى أنواع قيام الليل، تؤدى بين صلاة العشاء وأذان الفجر في جماعة أو دونها، موضحا أنه يفضل للمرأة، صلاتها في المنزل عن المسجد، مشددا على ضرورة الامثتال لما أقرته الدولة المصرية، بمنع التجمعات في الجوامع.

أزهري: التراويح تؤدى بركعتين كحد أدنى

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وأضاف عزام، أنه ورد عن الرسول، أنه كان يصلي "التراويح" بمفرده، خوفا من أن تُفرض على المسلمين، فيثقل عليهم الأمر، مستشهدا بالحديث الشريف: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أن يأمرَهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبِه".

وفي سياق متصل، أوضح "الأزهري"، أن الخليفة عمر بن الخطاب طلب من أبي بن كعب أن يصلي التراويح جماعة بالمسلمين، وهذا لا يُعد بدعة أو مخالفة لسنة الرسول، إعمالا بالحديث الشريف: "إنه من يعش منكم، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضّوا عليها بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة".

وأشار إلى أن صلاة التراويح، تؤدى بركعتين كحد أدنى، وفي حالة الاستزادة، يجب أن تُصلى كل ركعتين منفصلتان على حدة، وفقا لحديث الرسول: "صلاةُ الليلِ مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يُدركك فأوتر بواحدة، فقيل لابنِ عمر: ما مثْنى مثنى؟ قال: أن تُسلِم في كل ركعتين"، كما تعددت الآراء حول عدد الركعات التي أداها الرسول في صلاة التراويح، إلا أن السيدة عائشة قالت إنه صلاها في 11 ركعة، ولكن هذا الأمر لا يُلزم المسلمين بعدد محدد، حيث يجوز الزيادة أو النقصان.