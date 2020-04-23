بعد تصدره التريند.. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

الفول المدمس أكلة شعبية منتشرة في عدة بلدان عربية، وطبق أساسي على المائدة المصرية في وجبة الإفطار، وتختص مطاعم بتقديم هذه الأكلة صباحًا، والتي تتواجد بصفة دائمة خلال السحور في شهر رمضان الكريم.

وإليكِ طريقة عمل الفول المدمس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الفول المدمس

كمية فول مدمس تكفي لأفراد الأسرة.

حبة طماطم كبيرة

قرن فلفل رومي كبيرة

ملعقة طعام طحينة

ربع ملعقة صغيرة شطة

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ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خل

فص ثوم

زيت حار حسب الرغبة

قليل من الماء

طريقة تحضير الفول المدمس

- يفرغ الفول في إناء الطهي ثم نقوم بتقطيع الطماطم والفلفل إلى قطع صغيرة عليه.

- نضيف القليل من الماء والزيت حسب الرغبة.

- نقطع فص الثوم إلى نصفين ونضيفهم ونضع الخل والملح والشطة وملعقة الطحينة ونقوم بتقليب جميع المحتويات على نار هادئة من 5 إلى 10 دقائق.