غدا.. لجنة رصد دراما وبرامج رمضان بالقومي للمرأة تبدأ عملها

تستأنف لجنة الرصد للأعمال الدرامية والبرامجية بالمجلس القومي للمرأة، عملها، بدءا من غد الجمعة، أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأكدت الدكتورة سوزان القليني، مقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، تولي أهمية خاصة لصورة المرأة في الأعمال الإذاعية والتليفزيونية، نظرا لانعكاس هذه الأعمال على صورة المرأة المصرية في الداخل والخارج.

وأضافت "القليني"، أن لجنة الرصد الإعلامي المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس، تعمل على متابعة ورصد صورة المرأة في الدراما والبرامج والإعلانات التي تذاع خلال شهر رمضان الكريم 2020.

وأشارت إلى أن عدد المسلسلات التي سيجري تحليلها هذا العام 24 مسلسلاً دراميا، بالإضافة إلى الإعلانات والبرامج وسوف يعتمد الرصد على الكود الإعلامي الصادر عن لجنة الإعلام بالمجلس 2018، وأقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كمعيار إعلامي لتناول صورة المرأة في وسائل الإعلام.

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وأضافت "القليني"، أن اللجنة مكونة من أعضاء لجنة الإعلام بالمجلس، بالإضافة إلى ما يقرب من 250 طالبة وطالبا من كلية الآداب جامعة عين شمس من شعبتي الإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة وقسم المكتبات.

وتصدر اللجنة المؤشرات المبدئية للرصد في منتصف شهر رمضان الكريم، ثم التقرير النهائي المفصل في نهاية شهر رمضان والذي يتضمن مقارنة بنتائج رصد السنوات الأربع الماضية.

يذكر أن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، شكلت المرصد الاعلامي، منذ إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة عام 2016 بقرار من رئيسة المجلس دكتورة مايا مرسي.

واستمرت أعمال الرصد لصورة المرأة في وسائل الإعلام على مدى السنوات الأربع الماضية.