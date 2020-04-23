"كان يتنفس فقط".. أبناء مريض كورونا يسمعون أنفاس والدهم لـ 30 ساعة قبل وفاته

حالات إنسانية كثيرة شهدتها أروقه المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، كان من بينها حكاية أبي أدير وأشقائها الثلاثة ووالدهم المصاب بالفيروس.

وتمكنت آبي أدير رينهارد وأشقاؤها الثلاثة من التحدث مع والدهم عبر الهاتف قبل وفاته بساعات بسبب إصابته بفيروس كورونا ولكن دون أن يكون له قدرة على التكلم، إنما فقط سمعوا أنفاسه.

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وفي حين يمنع مرضى كورونا من التواصل مع أقربائهم وأحبائهم، لم يتمكن أبناء "دون أدير"، من زيارته في المستشفى، حالهم كحال الكثير من الناس الذين فقدوا أحباءهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لـ " سي إن إن عربية".

ومع حيرة "أبي" في كيفية التواصل مع والدها اقترحت الممرضة وضع هاتف المستشفى بجوار أذن والد آبي أدير رينهارد ، وتمكنت ابنته رينهارد وأشقاؤها الثلاثة من التحدث مع والدهم، رغم أنه لم يُصدر أي صوت سوى أنفاسه المتعبة جراء كورونا، واستمر ذلك لأكثر من 30 ساعة حتى وفاته.