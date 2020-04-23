انتشرت بكثرة في سمالوط.. 3 طرق لطرد الخفافيش من المنزل

منذ عدة أيام فوجئ أهالي مدينة سمالوط بالمنيا بظهور عدد كبير من الخفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة، وسط اتخاذ لجنة من الوحدة المحلية والزراعة للفحص واتخاذ اللازم، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن وسائل فعالة لحماية المنازل من دخول ذلك الطائر، الذي تلاحقه اتهامات بتسببه في انتشار فيروس كورونا المستجد.

قدمت نادين العمروسي الطبيبة البيطرية، خلال حديثها لـ"هن"، 3 طرق سريعة لطرد الخفاش من المنزل.

الإضاءة.. العدو الأول للخفاش

ينزعج الخفاش من النور الساطع والإضاءة المتوهجة، لذلك يجب الحرص على إضاءة أنوار المنزل، خاصة بالقرب من المنافذ الذي يمكن أن يدخل منها ذلك الطائر الليلي.

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مادة الفينول السامة تبعد الخفاش

يمكن الاعتماد على مادة "الفينول"، في إبعاد الخفافيش عن المنزل، فتلك التركيبة الكميائية بمثابة سم عصبي ولها رائحة نفاذة مثل البنزين، تتسبب في التهاب العين والجلد والجهاز التنفسي للخفاش، ويجب الحرص عند رشها على ارتداء قفازات وكمامة تغطي الوجه.

"الشطة الحامية" تطرد الخفاش

يساعد إشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل على طرد الخفافيش، لأنها تؤدي إلى إلتهاب وتآكل لعيون الخفافيش، فضلا عن تآكل جهازهم التنفسي، لاحتواء تلك التوابل على فلفل أحمر سوداني يؤثر على نظر تلك الطيور، وهي إحدى الطرق التي تتبعها الوحدة المحلية بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، للتخلص من الخفافيش.