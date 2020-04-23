مالكة مستحضرات تجميل تظهر بدون ماكياج.. كايلي جينر تدهش متابعيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورة لكايلي جينر، نجمة تليفزيون الواقع، والتي بدت خلالها مختلفة تمامًا عن شكلها المعتاد، ما جعلها تتصدر محركات البحث"جوجل".

وظهرت "كايلي"، بدون مكياج، وهي تحمل زجاجة مياه و"كيس شيبسي"، وتبتسم لكاميرا مرتدية ملابس كاجوال، ويبدو وكأنها كانت في طريقها لإحدى صديقاتها.

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من هى كايلي جينر؟

كايلي جينر، من مواليد 10 أغسطس1997، وهى مؤسسة ومالكة شركة "كيلي" لمستحضرات التجميل، في عام 2015 أطلقت خط مستحضرات التجميل الخاص بها الذي يطلق عليه "Kylie Lip Kits"، والذي أعيدت تسميته إلى "Kylie Cosmetics" في العام التالي، كما أصدرت تطبيقًا للجوال وصل إلى رقم واحد على متجر التطبيقات.

وفي عامي 2014 و2015، أدرجت مجلة "تايم" أخوات جينر على قائمة أكثر المراهقين تأثيرا في العالم، لتأثيرهم الكبير بين الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي.