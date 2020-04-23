جنوب أفريقيا تحارب كورونا بـ "باتا باتا" للمغنية ميريام ماكيبا

أعادت جنوب أفريقيا تقديم أغنية كلاسيكية للمغنية الشهيرة المناهضة للعنصرية، "ميريام ماكيبا"، وذلك للمساعدة في نشر نصائح صحية أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن النسخة الجديدة لأغنية "باتا باتا"، التي سجلتها المغنية أنجليك كيدجو، الحائزة على جائزة "جرامي"، وأصدرتها منظمة "اليونيسف"، نصائح حول البقاء في المنزل وغسل اليدين والاحتفاظ بمسافة من الآخرين.

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وقالت "كيدجو"، وهي أيضا سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف، في بيان: "نعلم جميعا ما نحتاج لفعله، لكننا نعلم أيضا قدر معاناة المجتمعات"، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضافت أن أغنية "باتا باتا"، كانت حاضرة دائما في وقت الصراع، مضيفة: "أتمنى أن تساعد مجددا".

وسجلت جنوب أفريقيا 3635 حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا حتى صباح الخميس، حسب موقع وورلد ميتر.