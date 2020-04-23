بـ "5 ملايين".. ابنة لاعب أرسنال تتلقى عرضا إعلانيا وهى بعمر الشهرين

رغم أن عمرها لم يتعدى الشهرين، إلا أن رضيعة نجم أرسنال ومنتخب ألمانيا، مسعود أوزيل، تلقت عرضا من إحدى ماركات حفاضات الأطفال الشهيرة، لتكون الوجه الإعلاني لها.

العرض المقدم لـ "إيدا"، ابنة لاعب أرسنال، تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة تركية، ما يعادل نحو 660 ألف يورو.

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وعرضت مجلة أجنبية شهيرة مبلغ 250 ألف جنيه استرليني مقابل جلسة تصوير للزوجين مع طفلتهما في قصرهما الفاخر في لندن لنشرها على غلاف المجلة.

أوزيل وزوجته إلى الآن لم يناقشا أي عروض بشأن طفلتهما، خاصة وأنهما يرفضان ظهورها الإعلامي وأيضا استغلالها تجاريا.

بعض المقربين من الزوجين طرحا فكرة الموافقة على العروض والتبرع بالمقابل المالي لصالح الأعمال الخيرية.

يذكر أن "إيدا"، هي طفلة أوزيل من زوجته الممثلة الشهيرة وملكة جمال تركيا السابقة، أمنية جولشي.

وكان الثنائي قد تزوج، في يونيو2019، وأقاما حفل زفاف حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.